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«Факел» — «Акрон»: Бакаев удвоил преимущество гостей

«Факел» — «Акрон»: Бакаев удвоил преимущество гостей
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

На 76-й минуте полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество «Акрона».

За всё время «Факел» и «Акрон» лишь четыре раза встречались между собой. Все матчи прошли в рамках чемпионата Первой лиги. Трижды победу одерживала команда из Воронежа, и лишь раз сильнее оказывались футболисты «Акрона».

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.

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