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США разгромили Новую Зеландию в матче Олимпиады — 2024, Парагвай победил Израиль

США разгромили Новую Зеландию в матче Олимпиады — 2024, Парагвай победил Израиль
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Завершились два матча 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, стартовавшие в 20:00 мск. В этих играх сборная США встретилась с Новой Зеландией, а израильская национальная команда — с Парагваем.

Сборная США разгромила Новую Зеландию со счётом 4:1. В составе американской команды голами отметились Джордже Михайлович, Джанлука Бузио и Пакстен Ааронсон. Единственный гол Новой Зеландии забил Джесс Рендэлл.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
1 : 4
США U23
0:1 Михайлович – 8'     0:2 Циммерман – 12'     0:3 Бузио – 30'     0:4 Ааронсон – 58'     1:4 Randall – 78'    

Сборная Израиля уступила Парагваю (2:4). В составе израильской национальной команды голы забили Омри Гандельман и Оскар Глух. За сборную Парагвая голами отметились Марсело Фернандес, Хулио Энсисо, Фабиан Бальбуэна.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Израиль U23
Окончен
2 : 4
Парагвай U23
0:1 Fernandez – 25'     1:1 Гандельман – 53'     1:2 Энсисо – 69'     2:2 Глоч – 80'     2:3 Бальбуэна – 90+3'     2:4 Fernandez – 90+6'    

После двух туров группового этапа США набрали три очка и занимают второе место. Новая Зеландия заработала три очка и располагается на третьей строчке.

Израиль набрал одно очко и занимает четвёртое место. Парагвай заработал четыре очка и располагается на второй строчке.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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