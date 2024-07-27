США разгромили Новую Зеландию в матче Олимпиады — 2024, Парагвай победил Израиль

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Завершились два матча 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, стартовавшие в 20:00 мск. В этих играх сборная США встретилась с Новой Зеландией, а израильская национальная команда — с Парагваем.

Сборная США разгромила Новую Зеландию со счётом 4:1. В составе американской команды голами отметились Джордже Михайлович, Джанлука Бузио и Пакстен Ааронсон. Единственный гол Новой Зеландии забил Джесс Рендэлл.

Сборная Израиля уступила Парагваю (2:4). В составе израильской национальной команды голы забили Омри Гандельман и Оскар Глух. За сборную Парагвая голами отметились Марсело Фернандес, Хулио Энсисо, Фабиан Бальбуэна.

После двух туров группового этапа США набрали три очка и занимают второе место. Новая Зеландия заработала три очка и располагается на третьей строчке.

Израиль набрал одно очко и занимает четвёртое место. Парагвай заработал четыре очка и располагается на второй строчке.

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: