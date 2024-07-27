Рахимов — о разгроме от «Зенита»: сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Если брать всю игру, сегодня сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве. Оно было на очень высоком уровне. Те подходы к воротам, которые были, они реализовали. Мы своё не реализовали. По самоотдаче и организации игры к команде претензий нет, но нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и медленно переходили из обороны в атаку. Но могу сказать, что счёт не по игре. Однако такое бывает. Это та самая разница в классе», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на восьмой строчке.