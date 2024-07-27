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Рахимов — о разгроме от «Зенита»: сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве

Рахимов — о разгроме от «Зенита»: сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«Если брать всю игру, сегодня сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве. Оно было на очень высоком уровне. Те подходы к воротам, которые были, они реализовали. Мы своё не реализовали. По самоотдаче и организации игры к команде претензий нет, но нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и медленно переходили из обороны в атаку. Но могу сказать, что счёт не по игре. Однако такое бывает. Это та самая разница в классе», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

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