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Вендел: хочу соответствовать уровню, который предъявляется в «Зените»

Вендел: хочу соответствовать уровню, который предъявляется в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своей текущей игровой форме. Напомним, в последних трёх матчах в составе сине-бело-голубых бразильский полузащитник оформил пять результативных передач.

«Со мной такое впервые. Это большая радость для меня, и хочется только продолжать помогать команде и соответствовать уровню, который предъявляется в «Зените». Буду работать ещё упорнее и с большей концентрацией, чтобы прибавить во всех статистических компонентах — и в передачах, и в голах», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 26-летний полузащитник близок к переходу в турецкий «Галатасарай», однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

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