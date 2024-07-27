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Франция — Гвинея: «трёхцветные» открыли счёт в матче на 75-й минуте

Франция — Гвинея: «трёхцветные» открыли счёт в матче на 75-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы А сборные Франции и Гвинеи. Команды играют на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «трёхцветных».

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Гвинея U23
1:0 Сильдийя – 76'    

На 75-й минуте гол забил защитник сборной Франции Кильянн Сильдийя.

После 1-го тура группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала три очка и на текущий момент занимает первое место в группе А. Гвинея после аналогичного количества встреч не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступают Новая Зеландия и США.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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