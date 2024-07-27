«Арсенал» готовит многомиллионное предложение по вингеру «Барселоны» Рафинье — Mirror

«Арсенал» крайне заинтересован в услугах 27-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Рафиньи. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Mirror.

По информации источника, лондонский клуб готовит «многомиллионное» предложение по трансферу бразильского футболиста. Подчёркивается, что сине-гранатовые не отпустят Рафинью меньше чем за € 50 млн.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1950 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: