Созин: Саша Илич – первый тренер на выход в РПЛ, он даже до сентября вряд ли протянет

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о главном тренере «Пари НН» Саше Иличе после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором нижегородская команда уступила со счётом 0:3.

«Тренерские отставки – часть индустрии. Кто-то долго держится, кто-то совсем чуть. И глядя на сегодняшний «Пари НН», я уверен – первый тренер на выход в этом сезоне это Саша Илич. Сколько он ещё протянет – не знаю, но вряд ли даже до сентября. Вместе с клубом они дальше не пойдут – это видно и по состоянию команды, и по потухшему взгляду тренера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сербский специалист был назначен на пост главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года.

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