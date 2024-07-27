БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: Саша Илич – первый тренер на выход в РПЛ, он даже до сентября вряд ли протянет

Созин: Саша Илич – первый тренер на выход в РПЛ, он даже до сентября вряд ли протянет
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о главном тренере «Пари НН» Саше Иличе после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором нижегородская команда уступила со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

«Тренерские отставки – часть индустрии. Кто-то долго держится, кто-то совсем чуть. И глядя на сегодняшний «Пари НН», я уверен – первый тренер на выход в этом сезоне это Саша Илич. Сколько он ещё протянет – не знаю, но вряд ли даже до сентября. Вместе с клубом они дальше не пойдут – это видно и по состоянию команды, и по потухшему взгляду тренера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сербский специалист был назначен на пост главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года.

Материалы по теме
Валерий Овчинников: «Пари НН» надо менять тех, кто доводит команду до расстрела

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android