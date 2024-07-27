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Галактионов рассказал, о чём поговорил с игроками «Локомотива» после поражения от «Динамо»

Галактионов рассказал, о чём поговорил с игроками «Локомотива» после поражения от «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, о чём говорил игрокам своей команды после поражения в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Мы поговорили достаточно серьёзно на тему того, что после перерыва, мы вышли из раздевалки с преимуществом, с быстрыми контратаками и хорошими выходами, когда у тебя выходит один на один Самошников, Сарвели, и ещё моменты есть. Начинаешь нагнетать, начинаешь искать баланс, у тебя всё получается. И когда тебе забивают с трёх метров в дерби — этого нельзя допускать. Здесь должна быть вся работа команды, начиная от вратарской линии, от тех футболистов, которые зонно играют, и до тех игроков, которые действуют персонально. Это внутренняя ответственность.

Мы вот это проговорили, потому что мы уже не детская спортивная школа. Мы бьёмся за очки. В такие моменты нужно держать концентрацию. Мы можем говорить как угодно: матч неиспользованных возможностей, сколько у нас было штанг и перекладин, сколько мы выходили один в один — итоговый результат есть. Об этом мы, конечно, побеседовали с ребятами», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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