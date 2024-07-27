Созин: ЦСКА всю игру ходил пешком и забил 3. Такой «Нижний» — медвежья услуга для Николича

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором ЦСКА обыграл «Пари НН» со счётом 3:0.

«Наглядное пособие, что такое скорости в футболе – это матчи ЦСКА с «Нижним» и «Динамо» с «Локомотивом». В одной игре футболисты показали, как играть медленно, во второй – быстро. Не надо быть великим тренером, чтобы увидеть разницу во всём: в движении, скорости мышления и в принятий решений. Будто это даже не профессиональный футбол и детско-юношеский, а какие-то разные виды спорта.

ЦСКА всю игру ходил пешком и забил три – там даже вряд ли кто-то вспотел. И это не значит, что ЦСКА играл плохо, ни в коем случае: 3:0 на выезде – отличный результат. Такой «Нижний» – это медвежья услуга для ЦСКА и Николича, потому что дальше играть надо будет в два раза быстрее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: