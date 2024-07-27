Игрок «Динамо» Бителло: можно назвать старт нынешнего сезона лучшим в карьере

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о своей игре на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также сравнил игру бело-голубых в текущем сезоне и прошлом. Напомним, Бителло отдал четыре результативные передачи в первых двух турах чемпионата России.

«Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в карьере? Я считаю, можно. Я второй сезон нахожусь в «Динамо» и за два матча имею такие показатели. Рад, что наша команда сегодня победила, а мне удалось набрать очередные результативные действия.

Нынешнее «Динамо» сильнее прошлогоднего? Сложно сказать, но в прошлом чемпионате нам чуть-чуть не хватило, и в итоге мы заняли третье место. Может быть, сейчас мы лучше готовы. Команда хорошо поработала на сборах, и мы все стараемся», — приводит слова Бителло «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.