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Игрок «Динамо» Бителло: можно назвать старт нынешнего сезона лучшим в карьере

Игрок «Динамо» Бителло: можно назвать старт нынешнего сезона лучшим в карьере
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о своей игре на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также сравнил игру бело-голубых в текущем сезоне и прошлом. Напомним, Бителло отдал четыре результативные передачи в первых двух турах чемпионата России.

«Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в карьере? Я считаю, можно. Я второй сезон нахожусь в «Динамо» и за два матча имею такие показатели. Рад, что наша команда сегодня победила, а мне удалось набрать очередные результативные действия.

Нынешнее «Динамо» сильнее прошлогоднего? Сложно сказать, но в прошлом чемпионате нам чуть-чуть не хватило, и в итоге мы заняли третье место. Может быть, сейчас мы лучше готовы. Команда хорошо поработала на сборах, и мы все стараемся», — приводит слова Бителло «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    
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