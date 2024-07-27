Гвардиола ответил фанату, обвинившему тренера в том, что он делает футбол скучным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на претензии одного из болельщиков, спросившего у испанского тренера, не считает ли он, что сделал футбол скучным. Фанат подчеркнул, что Гвардиола требует от футболистов играть в пас, а не использовать свои таланты на поле.

«Они [фанаты] обвиняют меня [в том, что сделал футбол скучным]? Это хорошо. Да, без проблем, вините меня. Тебе нужен талант [на поле]? Можешь думать, как тебе угодно», — приводит слова Гвардиолы Goal.

53-летний специалист занял должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, четырежды завоевали Кубок английской лиги, два раза выиграли Кубок Англии, а также победили в Лиге чемпионов.

Материалы по теме Гвардиола высказался о возможных трансферах «Манчестер Сити» этим летом

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: