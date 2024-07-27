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Игрок «Вест Бромвича» ударил соперника кулаком в челюсть во время товарищеского матча

Игрок «Вест Бромвича» ударил соперника кулаком в челюсть во время товарищеского матча
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Полузащитник английского «Вест Бромвича» Джейсон Моламби ударил кулаком в челюсть хавбека испанской «Мальорки» Саму Кошту во время товарищеского матча (0:1).

В конце первого тайма Моламби остался недоволен нарушением правил на нём, после чего он подошёл выяснять отношения к Коште. После обмена репликами футболист испанской команды попытался схватить соперника за шею, однако Моламби нанёс ему удар по лицу. После этого игроки начали бороться, и оба упали на газон. Их партнёры по командам поспешили урегулировать конфликт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Единственный гол в этой товарищеской встрече забил футболист «Мальорки» Давид Лопес.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Краснодар» интересуется 29-летним правым защитником этого испанского клуба Джованни Гонсалесом.

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