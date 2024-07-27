Тренер «Локо» Галактионов рассказал, почему Карпукас не принял участия в игре с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему полузащитник Артём Карпукас не принял участия в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Футболист остался на скамейке запасных.

«Приняли решение, что в этой встрече нам нужен будет игрок под нападающим. Выбор был в пользу Сарвели, а Батракова мы опустили вниз. Когда по ходу матча нам нужно было отыгрываться, соответственно, выбор был сделан в пользу второго форварда. Абсолютно никаких претензий нет, он нормально работает. К сожалению для него, сегодня так случилось, что он не вышел. В следующих матчах у него будет возможность себя проявить», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.