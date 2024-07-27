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Тренер «Локо» Галактионов рассказал, почему Карпукас не принял участия в игре с «Динамо»

Тренер «Локо» Галактионов рассказал, почему Карпукас не принял участия в игре с «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему полузащитник Артём Карпукас не принял участия в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Футболист остался на скамейке запасных.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Приняли решение, что в этой встрече нам нужен будет игрок под нападающим. Выбор был в пользу Сарвели, а Батракова мы опустили вниз. Когда по ходу матча нам нужно было отыгрываться, соответственно, выбор был сделан в пользу второго форварда. Абсолютно никаких претензий нет, он нормально работает. К сожалению для него, сегодня так случилось, что он не вышел. В следующих матчах у него будет возможность себя проявить», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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