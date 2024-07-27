«Боруссия» Д купит за € 25 млн одного из лидеров «Жироны» минувшего сезона — Романо

Дортмундская «Боруссия» завершает сделку по покупке 22-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Яна Коуту, последние два сезона выступавшего в составе «Жироны» на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «шмели» приобретут бразильского футболиста за € 25 млн. Подчёркивается, что Коуту уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом. В скором времени должны быть улажены окончательные детали сделки между «Боруссией» и «Манчестер Сити».

Коуту перешёл в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Последние два сезона бразилец провёл в аренде в «Жироне», в которой отыграл в общей сумме 95 матчей, забив пять мячей и оформив 17 результативных передач. Контракт Коуту с «Ман Сити» рассчитан до лета 2026 года. По данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн.

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