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«Соперник простил, мы не простили». Личка — игрокам «Динамо» после матча с «Локомотивом»

«Соперник простил, мы не простили». Личка — игрокам «Динамо» после матча с «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к футболистам своей команды после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«Соперник простил, мы не простили. Завтра не нужно помнить, какая была игра, как сыграл соперник, как сыграли мы. Счёт 3:1. Здесь осталось 15-17 бойцов. Вы это хорошо показали на поле. Отличный результат, три очка. Важно, что, когда нужно было забить, мы забивали», — сказал Личка в видео на YouTube-канале «Динамо».

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

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