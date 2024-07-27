Галактионов: не соглашусь с тем, что Ньямси почти всё проиграл в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре французского центрального защитника железнодорожников Жерзино Ньямси в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

— Казалось, что он делал работу за Ньямси, который сегодня проиграл почти всё, как показалось.

— Надо посмотреть, какой процент единоборств. Но вы должны чётко понимать, что когда ты двухметровый футболист, атлетично сложённый, а против тебя играет футболист не с такими антропометрическими данными, а как Костя Тюкавин — быстрый, юркий, резкий, то ты не можешь с ним соревноваться в скорости, это бессмысленно. Он в любом случае будет иметь преимущество благодаря своим координационным способностям. Надо правильно выбирать позицию, чтобы он, например, за спину не открылся. Не соглашусь с тем, что он почти всё проиграл, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.