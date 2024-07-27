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Галактионов: не соглашусь с тем, что Ньямси почти всё проиграл в матче с «Динамо»

Галактионов: не соглашусь с тем, что Ньямси почти всё проиграл в матче с «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре французского центрального защитника железнодорожников Жерзино Ньямси в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

— Казалось, что он делал работу за Ньямси, который сегодня проиграл почти всё, как показалось.
— Надо посмотреть, какой процент единоборств. Но вы должны чётко понимать, что когда ты двухметровый футболист, атлетично сложённый, а против тебя играет футболист не с такими антропометрическими данными, а как Костя Тюкавин — быстрый, юркий, резкий, то ты не можешь с ним соревноваться в скорости, это бессмысленно. Он в любом случае будет иметь преимущество благодаря своим координационным способностям. Надо правильно выбирать позицию, чтобы он, например, за спину не открылся. Не соглашусь с тем, что он почти всё проиграл, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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