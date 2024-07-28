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Аршавин: связка Вендел‑Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел‑Клаудиньо

Аршавин: связка Вендел‑Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел‑Клаудиньо
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил взаимодействие нападающего санкт-петербургского клуба Максима Глушенкова и полузащитника Вендела. Напомним, российский нападающий забил все пять голов за санкт-петербургский клуб с передач бразильца.

«Хорошо, что Глушенкова приняли как своего. Связка Вендел‑Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел‑Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперек‑назад», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 28 июля, состоялся матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 4:0. Российский нападающий забил гол, ассистентом выступил Вендел.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

Ранее, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.

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