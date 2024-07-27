Япония обыграла Мали и вышла из группы на Олимпиаде-2024

В субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Японии и Мали. Команды играли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Японцы одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте. Его автором стал полузащитник сборной Японии Рихито Ямамото.

После двух сыгранных туров в активе Японии стало шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы и обеспечила себе выход в следующую стадию олимпийского турнира. Мали с одним очком занимает третье место в группе D.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).