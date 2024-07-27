БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония — Мали — результат матча 27 июля 2024, счёт 1:0, Олимпиада 2024 в Париже

Япония обыграла Мали и вышла из группы на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Японии и Мали. Команды играли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Японцы одержали минимальную победу — 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Япония U23
Окончен
1 : 0
Мали U23
1:0 Yamamoto – 82'    

Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте. Его автором стал полузащитник сборной Японии Рихито Ямамото.

После двух сыгранных туров в активе Японии стало шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы и обеспечила себе выход в следующую стадию олимпийского турнира. Мали с одним очком занимает третье место в группе D.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android