БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Гвинея — результат матча 27 июля 2024 года, счёт 1:0, футбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Франции с минимальным счётом обыграла Гвинею на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы А сборные Франции и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Противостояние завершилось победой «трёхцветных» со счётом 1:0.

На 75-й минуте гол забил защитник сборной Франции Кильянн Сильдийя.

После двух туров группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала шесть очков и на текущий момент занимает первое место в группе А. Гвинея после аналогичного количества встреч не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступают Новая Зеландия (3-е место) и США (2-е место).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Гвинея U23
1:0 Сильдийя – 76'    
Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде

Супермаркет в Олимпийской деревне:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android