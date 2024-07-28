Сборная Франции с минимальным счётом обыграла Гвинею на Олимпиаде-2024

Завершился матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы А сборные Франции и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Противостояние завершилось победой «трёхцветных» со счётом 1:0.

На 75-й минуте гол забил защитник сборной Франции Кильянн Сильдийя.

После двух туров группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала шесть очков и на текущий момент занимает первое место в группе А. Гвинея после аналогичного количества встреч не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступают Новая Зеландия (3-е место) и США (2-е место).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

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