Результаты матчей 2-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 27 июля

27 июля состоялся второй тур группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады — 2024. Было сыграно семь матчей. Они прошли в группах А, B, C и D.
Сборная Аргентины обыграла Ирак со счётом 3:1.
Сборная Испании победила Доминиканскую Республику со счётом 3:1.
Сборная Украины выиграла у Марокко со счётом 2:1.
Египетская национальная команда одержала победу в матче с Узбекистаном со счётом 1:0.
Сборная Парагвая обыграла Израиль со счётом 4:2.
Сборная США разгромила новозеландскую национальную команду со счётом 4:1.
Сборная Японии с минимальным счётом победила Мали (1:0).
Французская национальная команда выиграла у Гвинеи со счётом 1:0.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
Супермаркет в Олимпийской деревне:
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