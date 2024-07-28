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Результаты матчей 2-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 27 июля

Результаты матчей 2-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 27 июля
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27 июля состоялся второй тур группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады — 2024. Было сыграно семь матчей. Они прошли в группах А, B, C и D.

Сборная Аргентины обыграла Ирак со счётом 3:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
3 : 1
Ирак U23
1:0 Альмада – 14'     1:1 Хуссейн – 45+5'     2:1 Гондоу – 62'     3:1 Фернандес – 85'    

Сборная Испании победила Доминиканскую Республику со счётом 3:1.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Окончен
1 : 3
Испания U23
0:1 Лопес Мартин – 24'     1:1 Монтес Де Ока – 38'     1:2 Баэна – 55'     1:3 Гутьеррес – 70'    
Удаления: Аскона – 45+1' / нет

Сборная Украины выиграла у Марокко со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
2 : 1
Марокко U23
1:0 Крыськив – 21'     1:1 Рахими – 64'     2:1 Краснопир – 90+8'    
Удаления: Салюк – 63' / нет

Египетская национальная команда одержала победу в матче с Узбекистаном со счётом 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Узбекистан U23
Окончен
0 : 1
Египет U23
0:1 Кука – 11'    

Сборная Парагвая обыграла Израиль со счётом 4:2.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Израиль U23
Окончен
2 : 4
Парагвай U23
0:1 Fernandez – 25'     1:1 Гандельман – 53'     1:2 Энсисо – 69'     2:2 Глоч – 80'     2:3 Бальбуэна – 90+3'     2:4 Fernandez – 90+6'    

Сборная США разгромила новозеландскую национальную команду со счётом 4:1.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
1 : 4
США U23
0:1 Михайлович – 8'     0:2 Циммерман – 12'     0:3 Бузио – 30'     0:4 Ааронсон – 58'     1:4 Randall – 78'    

Сборная Японии с минимальным счётом победила Мали (1:0).

Олимпийские игры (м) . Группа D. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Япония U23
Окончен
1 : 0
Мали U23
1:0 Yamamoto – 82'    

Французская национальная команда выиграла у Гвинеи со счётом 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Гвинея U23
1:0 Сильдийя – 76'    

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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