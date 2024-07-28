Результаты матчей 2-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 27 июля

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27 июля состоялся второй тур группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады — 2024. Было сыграно семь матчей. Они прошли в группах А, B, C и D.

Сборная Аргентины обыграла Ирак со счётом 3:1.

Сборная Испании победила Доминиканскую Республику со счётом 3:1.

Сборная Украины выиграла у Марокко со счётом 2:1.

Египетская национальная команда одержала победу в матче с Узбекистаном со счётом 1:0.

Сборная Парагвая обыграла Израиль со счётом 4:2.

Сборная США разгромила новозеландскую национальную команду со счётом 4:1.

Сборная Японии с минимальным счётом победила Мали (1:0).

Французская национальная команда выиграла у Гвинеи со счётом 1:0.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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