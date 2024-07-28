«Историческая победа». Тренер «Акрона» Тедеев высказался об игре с «Факелом»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

«Я безумно благодарен футболистам за великолепную работу, за то, что они проявили характер и играли в хороший футбол. Сегодня этот футбол воплотился в победу, это самое главное. Нам немного не хватило этого в матче с «Локомотивом». И там мы забили два мяча на выезде, и здесь. Это здорово. Сегодня мы сыграли «на ноль», потому что сделали кое‑какие выводы после того матча. Сегодня всё реализовалось в голы. Это историческая победа для всего Тольятти, для всей области. Надеюсь, мы будем двигаться только вперёд», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.