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Солтмурад Бакаев: «Акрон» играл в свой футбол и доминировал над «Факелом»

Солтмурад Бакаев: «Акрон» играл в свой футбол и доминировал над «Факелом»
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от победы своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0). Отметим, что футболист был признан лучшим игроком встречи и стал автором одного из забитых мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет

«Я очень сильно благодарен тренерскому штабу и партнёрам по команде за поддержку и доверие, которое мне оказывается. В меня верят, а для меня это самое важное.

У «Акрона» сначала возникли проблемы с созданием моментов? Я такого не почувствовал. У соперника были обычные забросы, к которым мы были готовы. Мы играли в свою игру и доминировали. После первого забитого мяча мы думали о том, как создать ещё моменты и укрепить преимущество. Главное, чтобы команда выигрывала», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.

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