«Барселона» готова продать Гюндогана ради трансферов Ольмо и Уильямса — Sport.es

«Барселона» рассматривает вариант с продажей 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана с целью выручить средства, необходимые для осуществления новых трансферов. В частности, сине-гранатовые хотят подписать атакующего хавбека «Лейпцига» Даниэля Ольмо и крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик намерен провести встречу с Гюндоганом с целью обсуждения будущего футболиста в команде.

Интерес к немецкому полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также катарский «Аль-Садд».

Гюндоган выступает за «Барселону» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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