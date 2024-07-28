Артур Нигматуллин: разгром от «Зенита» только с негативной точки зрения можно оценивать

Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Какие-то хорошие моменты всегда есть, но 0-4 проиграли, сложно о чём-то говорить. «Зениту» не так обидно проигрывать? Нет такого, играешь со всеми на победу. Тем более болельщиков много пришло сегодня. Постараемся исправиться. Думаю, исправимся.

Как у «Зенита» получается столько забивать? Это исполнительское мастерство. Где-то можно было сыграть получше, разберём. Как оцениваю свою игру сегодня? Как оценивать 0-4? Считаю, что только с негативной точки зрения можно оценивать», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Противостояние завершилось победой гостей со счётом 4:0.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на восьмой строчке.