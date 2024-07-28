В «Милане» ответили на вопрос о будущем Меньяна и Эрнандеса в клубе

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал слухи о потенциальной продаже вратаря Мика Меньяна и левого защитника Тео Эрнандеса.

«Наша цель — бороться за титул чемпиона Италии каждый год и быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы делаем это и при этом устойчиво управляем бизнесом. В минувшем году «Милан» впервые за 17 лет стал прибыльным.

Этот год был вторым подряд в этом плане. Не думаю, что «Милан» когда-либо был прибыльным в течение двух лет подряд. Это означает, что у нас нет необходимости продавать игроков по причине нехватки денег. Нам не нужно никого продавать. Говорю вам как болельщик, вам не стоит беспокоиться об этом [о продаже Меньяна и Эрнандеса]», — приводит слова Фурлани Bloomberg.

Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал» заинтересован в услугах Эрнандеса. «ПСЖ» проявлял интерес к Меньяну.

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