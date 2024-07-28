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Мор: у «Зенита» в РПЛ нет конкурентов, это явный лидер сезона

Мор: у «Зенита» в РПЛ нет конкурентов, это явный лидер сезона
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Бывший игрок сборной России Эдуард Мор высказался о форме санкт-петербургского «Зенита» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 36'     0:2 Кассьерра – 44'     0:3 Педро – 55'     0:4 Изидор – 90+2'    

«Зенит» смотрится очень хорошо. И по игре он явный лидер, не только на бумаге. Но на протяжении всего сезона сложно держать такую форму. Сейчас все эти голы справедливы и по игре. В этом году все вовремя собрались, были усиления, к старту сезона команда подошла в очень хорошем состоянии. На данный момент конкурентов у «Зенита» нет. Но тяжело играть в таком ритме весь сезон», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.

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