«Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче
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«Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
28 июля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Милан
Милан, Италия
1:0 Холанд – 19' 1:1 Коломбо – 30' 1:2 Коломбо – 35' 2:2 Макэйти – 55' 2:3 Насти – 78'
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