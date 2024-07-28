«Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:2.

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