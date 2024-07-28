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Агент Фернандеса: «Балтика» готова продать Алекса за хорошую цену

Агент Фернандеса: «Балтика» готова продать Алекса за хорошую цену
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Футбольный агент Эдуардо Пинейро высказался о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса, который в январе 2024-го подписал с калининградским клубом трёхлетний контракт.

«Алекс может покинуть «Балтику», но пока нет ничего конкретного. «Балтика» готова продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

22-летний Алекс Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс. В минувшем сезоне Фернандес сыграл 18 матчей за «Балтику» во всех соревнованиях, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 26 очков за 30 матчей, и вылетела в Первую лигу.

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