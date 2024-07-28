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Тренер «Челси» высказался о разгромном поражении в товарищеской игре с «Селтиком»

Тренер «Челси» высказался о разгромном поражении в товарищеской игре с «Селтиком»
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Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о разгромном поражении своей команды от шотландского «Селтика» со счётом 1:4 в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
27 июля 2024, суббота. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 4
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 О'Райли – 19'     0:2 Фурухаси – 33'     0:3 Пальма – 76'     0:4 Джонстон – 79'     1:4    

«Результат всегда важен, и нам нужно проанализировать игру в целом. С мячом команда была в 10 раз лучше, чем против «Рексема». Это важно. Мы создавали моменты. Без мяча нам нужно улучшаться. И иногда мы путали, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу. Важно понимать разницу между нами и «Селтиком» в физическом состоянии на текущем этапе предсезонки. Вы могли видеть, что физически нам было тяжело», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 3 июня стало известно, что Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом Марески был «Лестер», с которым ему удалось стать чемпионом Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.

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