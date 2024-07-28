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«Интер Майами» выиграл первый матч в Кубке лиг MLS + MX. Луис Суарес отметился голом

Сегодня, 28 июля, «Интер Майами» обыграл клуб «Пуэбла» в групповом этапе Кубка лиг MLS + MX. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Интер Майами» голами отметились на девятой минуте полузащитник Матиас Рохас и на 72-й минуте нападающий Луис Суарес.

После первого матча «Интер Майами» возглавляет группу Восток 3 с «АНЛ Тигрес» и клубом «Пуэбла».

Следующий матч команда проведёт 4 августа в 3:00 мск.

Лионель Месси не принимал участия в игре из-за травмы. 37-летний аргентинец получил повреждение в финальном матче Кубка Америки – 2024 со сборной Колумбии (1:0). После стыка с колумбийцем Луисом Диасом у Месси сильно опух голеностоп.

После 25 туров «Интер Майами» лидирует в МЛС с 53 очками. У ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Гэлакси» 49 очков.

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