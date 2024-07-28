Артём Довбик принял трансферное предложение «Ромы» и близок к переходу в клуб

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард «Жироны» Артём Довбик принял трансферное предложение «Ромы».

По сведениям источника, римский клуб уже согласовал с агентами футболиста условия его личного контракта. С 27-летним украинским игроком подпишут контракт до июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико». Клубы и футболист согласовали условия перехода, однако возникли проблемы с назначением комиссионных.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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