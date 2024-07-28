Эриксен: победа в финале Кубка Англии показала, что «МЮ» до сих пор близок к «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от нового сезона.

«В прошлом сезоне было много плохих матчей и не так много хороших, поэтому сфокусировались именно на плохих. Победа в финале Кубка Англии показала, что мы до сих пор близки к «Ман Сити» и всем остальным, но нужна стабильность.

Конечно, знаем, что должны играть лучше в этом сезоне», – приводит слова Эриксена Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

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