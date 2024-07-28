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Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев рассказал, как подрабатывал разнорабочим на заводе

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев рассказал, как подрабатывал разнорабочим на заводе
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Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев рассказал, как подрабатывал разнорабочим на заводе.

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещё. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учёбы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!» — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ.

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