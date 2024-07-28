Защитник «Динамо» Мх Пальцев: я поиграл на всех позициях и даже отбил пенальти как вратарь

Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев рассказал о своём универсализме и опыте игры на всех позициях на футбольном поле.

«За свою карьеру я поиграл на всех позициях на поле и даже выступал как вратарь. В матче Второй лиги отбил пенальти! Не знаю, почему я такой универсал. Но в этом есть и минус – многие смотрят на такого футболиста и говорят: «Не нужен», — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ. На старте текущего сезона махачкалинский клуб сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1. В следующем матче команда проведёт гостевую встречу с «Краснодаром».

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