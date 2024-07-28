Защитник «Динамо» Мх Пальцев рассказал о зарплатах в первенстве Нижегородской области

Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев рассказал о зарплатах футболистов в первенстве Нижегородской области.

«После молодёжки «Нижнего Новгорода» я играл за богородский «Спартак» на область. Это была хорошая команда и приятный коллектив, но зарплата была небольшой – 10-15 тысяч рублей в месяц. Ветеранам клуба ещё платили премии, но остальные работали в других сферах. У нас было две тренировки в неделю и игра, а в остальные дни – другая работа.

В матче богородского «Спартака» с «Волной» мне удалось неплохо себя показать. Хотя мы и проиграли, меня позвали в Ковернино. Мне предложили контракт на год с зарплатой в 15 тысяч рублей в месяц или на три – за 25-30 тысяч. Я согласился на три года. Не особо понимал, куда перехожу, но был рад – хотя бы не приходилось больше вкалывать на заводе», — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

На старте текущего сезона махачкалинский клуб сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1.

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