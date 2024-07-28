«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

В ночь на 28 июля (мск) в Инглвуде (США) состоялся товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась волевой победой лондонцев со счётом 2:1.

В составе победителей по голу забили Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. У «МЮ» автором единственного гола стал Расмус Хойлунд, отличившийся с передачи Маркуса Рашфорда.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка. «МЮ» расположился на восьмой строчке, набрав 60 очков.

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

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