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«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
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В ночь на 28 июля (мск) в Инглвуде (США) состоялся товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась волевой победой лондонцев со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
28 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 10'     1:1 Жезус – 26'     2:1 Мартинелли – 81'    

В составе победителей по голу забили Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. У «МЮ» автором единственного гола стал Расмус Хойлунд, отличившийся с передачи Маркуса Рашфорда.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка. «МЮ» расположился на восьмой строчке, набрав 60 очков.

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

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