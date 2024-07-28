В «Динамо» рассказали, что Чавес готовится к матчу Кубка России со «Спартаком»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о физическом состоянии 28-летнего опорного полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса.

«У Чавеса со здоровьем всё нормально. Он готовится по индивидуальному плану к «Спартаку». Всё хорошо», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 31 июля «Динамо» сыграет с московским «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне Чавес принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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