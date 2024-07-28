Пальцев: тренировался в «Химках» и думал: «А Юран знает, что у него есть игрок Пальцев?»

Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев поделился воспоминаниями о работе под руководством Сергея Юрана в подмосковных «Химках».

«Летом 2022 года я подписал контракт с «Химками» и ушёл в аренду в «КАМАЗ», где меня хотел видеть Ильдар Раушанович [Ахметзянов]. В Челнах я провёл полгода, и мы чуть не вылетели из Первой лиги. Потом вернулся на сборы в «Химки». Сергей Юран, тренер, тогда сказал, что со всеми будет знакомиться, но мы тренировались, а он не подходил ко мне, чтобы поговорить, хотя с остальными спокойно общался. У нас так и не состоялось ни одного разговора. Я даже думал: «А он знает, что у него есть футболист Пальцев?» — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Последним местом работы 55-летнего Юрана был «Пари Нижний Новгород». В своей карьере Сергей Юран также возглавлял ярославский «Шинник», «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».