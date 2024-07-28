Эдерсон высказался о своём будущем на фоне интереса со стороны саудовских клубов

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильским футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.

«Ещё ничего не решено. Это мой восьмой сезон. За это время было много хороших моментов, случались и плохие, но с ним [с Гвардиолой] легко работать, он футбольный гений, и все это знают. Так что действительно приятно слышать это от него (ранее Гвардиола сказал, что очень сильно хочет, чтобы Эдерсон остался в команде. — Прим. «Чемпионата»).

Я счастлив здесь, получаю удовольствие от общения с партнёрами по команде. Я очень спокоен, что бы ни случилось, всё в руках бога. Что бы он мне ни дал, я буду доволен», — приводит слова Эдерсона Manchester Evening News со ссылкой на TNT Sports Brasil.

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