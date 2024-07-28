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«Арсенал» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за подписание Кьезы — Tutto Juve

«Арсенал» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за подписание Кьезы — Tutto Juve
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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Ювентуса» Федерико Кьезе. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на Tutto Juve.

По информации источника, «канониры» уже запросили информацию о Кьезе, рассматривающем вариант с уходом из «Ювентуса» нынешним летом.

Ранее издание Sport Mediaset сообщало, что лондонский «Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер Кьезы € 30-35 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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