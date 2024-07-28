«Севилья» близка к подписанию экс-нападающего «Манчестер Сити»

Нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за английские «Манчестер Сити» и «Лестер», близок к переходу в «Севилью», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устная договорённость между сторонами уже достигнута. 27-летний форвард перейдёт в испанскую команду на правах свободного агента. Прибытие игрока в расположение клуба и медицинский осмотр запланированы на 30-31 июля.

Последним клубом Ихеаначо был английский «Лестер». В составе клуба форвард провёл 232 матча, в которых забил 61 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Нигерии Келечи сыграл в 55 встречах и забил 15 мячей. С 1 июля 2024 года футболист находится в статусе свободного агента.