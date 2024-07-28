БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» близка к подписанию экс-нападающего «Манчестер Сити»

«Севилья» близка к подписанию экс-нападающего «Манчестер Сити»
Комментарии

Нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за английские «Манчестер Сити» и «Лестер», близок к переходу в «Севилью», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устная договорённость между сторонами уже достигнута. 27-летний форвард перейдёт в испанскую команду на правах свободного агента. Прибытие игрока в расположение клуба и медицинский осмотр запланированы на 30-31 июля.

Последним клубом Ихеаначо был английский «Лестер». В составе клуба форвард провёл 232 матча, в которых забил 61 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Нигерии Келечи сыграл в 55 встречах и забил 15 мячей. С 1 июля 2024 года футболист находится в статусе свободного агента.

Материалы по теме
Нападающий «Севильи» Эн-Несири станет игроком «Фенербахче» — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android