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Главный врач «Динамо» рассказал о восстановлении Роберто Фернандеса

Главный врач «Динамо» рассказал о восстановлении Роберто Фернандеса
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Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит процесс реабилитации центрального защитника бело-голубых Роберто Фернандеса после мышечного повреждения.

«В ситуации с Фернандесом ничего не изменилось. Мы так и придерживаемся классических сроков восстановления в виде четырёх недель и спешить никуда не будем», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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