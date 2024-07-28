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Ольмо мечтает перейти в «Барселону» и отклоняет другие более выгодные предложения — MD

Ольмо мечтает перейти в «Барселону» и отклоняет другие более выгодные предложения — MD
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26-летний атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо мечтает о переходе в «Барселону» и в ожидании потенциального трансфера отклоняет более выгодные предложения от других клубов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые крайне ценят подобное отношение Ольмо к ним. Подчёркивается, что на текущий момент состоялись две встречи между «Барселоной» и агентами футболиста. Следующая неделя способна стать решающей в плане перехода полузащитника в испанский гранд.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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