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«Химки» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 15:00

«Химки» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 15:00
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
X
П2

В последний раз команды играли между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. В матче 14-го тура «Спартак» одержал разгромную победу (5:0), а в игре в рамках 27-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).

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