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Расписание матчей женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже 28 июля

Расписание матчей женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже 28 июля
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Сегодня, 28 июля, пройдёт 2-й тур группового этапа женского олимпийского турнира по футболу в Париже. Будет сыграно шесть матчей в группах А, В и С. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих противостояний.

Расписание матчей 2-го тура группового этапа женского олимпийского турнира по футболу:

  • Новая Зеландия — Колумбия. 18:00 мск.
  • Бразилия — Япония. 18:00 мск.
  • Австралия — Замбия. 20:00 мск.
  • Испания — Нигерия. 20:00 мск.
  • Франция — Канада. 22:00 мск.
  • США — Германия. 22:00 мск.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является женская сборная Канады. В финале североамериканки обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной являются США, на счету которых четыре золота.

Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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