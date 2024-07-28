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Пальцев: Талалаев сразу сказал мне, что не любит таких футболистов

Пальцев: Талалаев сразу сказал мне, что не любит таких футболистов
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Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев рассказал о своём полноценном переходе из подмосковных «Химок» в «КАМАЗ» летом 2023 года.

«В «КАМАЗе» я провёл прекрасный год с хорошим коллективом, хорошей командой. Мы могли бороться за более высокие места, но заняли то, что заняли. После окончания сезона я опять вернулся в «Химки», тогда у руля был уже Талалаев. Он сразу обозначил, что не видит меня в команде и я ему не нужен. Сказал, что не знает, на какой позиции я могу играть и не любит таких футболистов. Когда появился вариант с ульяновской «Волгой», я уже удивился: «Какой Ульяновск, вы с ума сошли? Я работаю на полную, а тут Вторая лига». Поэтому снова поехал в «КАМАЗ», но уже в качестве полноценного игрока», — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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