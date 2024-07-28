Расписание матчей РПЛ 28 июля

Сегодня, 28 июля, состоятся три заключительных матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей, которые будут сыграны в указанный день.

15:00 мск. «Химки» — «Спартак»

17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»

20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.

Четыре команды всё ещё не набирали очки в нынешнем сезоне РПЛ — «Крылья Советов», «Пари НН», «Факел» и «Спартак».