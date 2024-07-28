БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей РПЛ 28 июля

Расписание матчей РПЛ 28 июля
Комментарии

Сегодня, 28 июля, состоятся три заключительных матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей, которые будут сыграны в указанный день.

  • 15:00 мск. «Химки» — «Спартак»
  • 17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»
  • 20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.

Четыре команды всё ещё не набирали очки в нынешнем сезоне РПЛ — «Крылья Советов», «Пари НН», «Факел» и «Спартак».

Материалы по теме
«Спартак» и «Краснодар» против новичков РПЛ! Будут ли сенсации? LIVE
Live
«Спартак» и «Краснодар» против новичков РПЛ! Будут ли сенсации? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android