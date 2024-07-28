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«Краснодар» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Противостояние закончилось со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» набрали одно очко и на текущий момент занимают 11-е место. «Динамо» также заработало одно очко и располагается на 10-й строчке.

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