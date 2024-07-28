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«Севилья» интересуется нападающим ЦСКА Чаловым — Романо

«Севилья» интересуется нападающим ЦСКА Чаловым — Романо
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Испанская «Севилья» проявляет интерес к подписанию нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанцы всё ещё не активировали опцию выкупа форварда из российского клуба. Между клубами пока нет официальных переговоров.

Также знаменитый инсайдер подтвердил, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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