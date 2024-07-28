БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция игры 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция игры 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Противостояние закончилось со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» набрали одно очко и на текущий момент занимают 11-е место. «Динамо» также заработало одно очко и располагается на 10-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Нам без разницы, с кем играть». Форвард «Динамо» Мх Сердеров — о матче с «Краснодаром»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android